Leichtathletik

17.11.2022

Ein Bonstetter träumt von Nationaltrikot

Plus Der 16-jährige Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach steht im Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

64 bayerische Leichtathleten, von insgesamt rund 600 in Deutschland, bekamen am 1. November den begehrten Brief „Kaderberufung“ vom Deutschen Leichtathletikverband. Unter ihnen war mit dem 16-jährigen Tobias Stiastny auch ein Athlet der SpVgg Auerbach/Streitheim. Er ist somit der vierte Leichtathlet des Rothtal-Vereins, der eine Berufung in die Deutsche Nationalmannschaft erhielt. Vor ihm gehörten bereits Anne Rieger, Olivia Norris, Angela Stocker dem Elite-Kader des DLV an. Nach jahrelangen sehr guten Leistungen, so war er heuer Fünfter der Deutschen Meisterschaft, ist diese Berufung für den in Bonstetten wohnenden Athleten mehr als verdient.

