Leichtathletik

vor 8 Min.

Trotz Riesensatz nur auf Platz drei gelandet

Einen Riesensatz auf 4,80 Metern glückte Auerbachs Neuzugang Magdalena Niederhofer beim Springertag in Gersthofen. Trotzdem wurde die nur Dritte.

Plus Die Starterinnen und Starter der SpVgg Auerbach springen immer höher und weiter.

Die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim trumpfen bereits zu Saisonbeginn mit neuen Bestleistungen und Spitzenplätzen auf. Beim Springertag in Gersthofen und beim Lauf-Meeting in Donauwörth stellten sie ihr Starts unter der Devise „schneller, weiter und höher“. Mit ganz wenigen Ausnahmen waren sie in den zum Teil großen Starterfeldern auf Spitzenrängen zu finden.

