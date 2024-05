Wurfspezialisten lassen aufhorchen

SpVgg Auerbach startet in Schwabmünchen erfolgreich in die neue Bahnsaison.

Mit dem größten Aufgebot der letzten Jahre starteten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim in die neue Bahnsaison. Auf Grund der guten Trainingsleistungen in der Winterpause wurden vorwiegend 41 jugendliche Aktiven zum Saisonauftakt gemeldet. Zur Freude der mitgereisten Trainer zeigten ein großer Teil gute bis sehr gute Leistungen.

So auch die beiden 14-jährigen Sprinterinnen Rebecca Hagner und Lena Strehler, die heuer von 75 Meter auf 100 Meter wechseln mussten. Sie erkämpften sich einen Doppelsieg in 13,21, beziehungsweise 13,46 Sekunden und qualifizierten sich beim ersten Bahnstart bereits für die bayerischen Meisterschaften. Dagegen scheiterte Olivia Crosby bei den Frauen mit 12,92 Sek. denkbar knapp an ihrer bisherigen Bestzeit.

Keinen Gegner zu fürchten hatten auch die beiden Talente bei der männlichen Jugend im Sprint. Gabriel Mittelbach (M12) lief mit neuem Vereinsrekord von 10,18 Sek. als Erster über die Ziellinie, wie auch in M13 Jakob Zimmer mit neuer persönlicher Bestleitung von 10,40 Sek. und zusätzlich gewann Zimmer auch den Ballweitwurf mit dem 200 Gramm-Ball und 48.00 Meter. Einen neuen Vereinsrekord stellte auch in M15 Maximilian Tauber über 2000 Meter mit 6:45,49 Min. auf und hat somit die B-Qualifikation für die Bayerischen Titelkämpfe sicher. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch die schwäbischen Langstaffelmeisterschaften ausgetragen. Bei den U12 Mädchen und Jungen wurde die SpVgg Auerbach/Streitheim über 3 x 800 Meter jeweils schwäbische Vizemeister. Die weibliche Jugend lief in der Besetzung Isabella Conrad, Franziska Kastl, Hannah Strehler 10:04,65 Min. und holte sich zusätzlich die Mittel- und Nordschwäbische Meisterschaft. Hier wurde die zweite Staffel der Auerbacher noch zusätzlich Kreisvizemeister mit Annabella Engler, Carlotta Föhn und Anna Zimmer in 10:26,20 Min. Ebenfalls die Vizemeisterschaft für die männliche Jugend U12 mit 9:40,23 Min. in der Besetzung Matthias Stegherr, Samuel Tausend und Wendelin Blatz.

Aufhorchen ließen aber auch die Werfer. So landete die Kugel bei den Männern mit Simon Kastner bei 10,49 m und bei der männlichen Jugend U18 mit Sebastian Storm bei 10,68 m und der Diskus von Anna Juraschek bei den Frauen bei 29,07 m und der weiblichen Jugend U18 von Anna Wiedemann und Lena Stadler bei 25,64, beziehungsweise 24,78 Meter. Um einen halben Meter verbesserte auch Simon Stiastny seinen persönlichen Diskusrekord auf jetzt 26,73 m und Carlotta Föhn (W11) konnte im Feld der 28 Teilnehmerinnen im Ballwurf mit 29,50 m, sowie Hannah Strehler als Dritte in W10 mit 26,00 m und Julia Messner in der gleichen Altersklasse mit 24,50 m, voll überzeugen.