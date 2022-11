Maximilian Ziegler nimmt alle Hürden

Plus Der Meitinger Maximilian Ziegler gewinnt das Finalspringen des Bayernchampionats 2022.

Das war ein wahrer Husarenritt: Beim Finale des Bayernchampionats 2022 auf Gut Ising oberhalb des Chiemsees war Bayerns Springelite am Start, um sich den Sieg dieser renommierten Serie zur Förderung des Springsports in Bayern zu sichern.