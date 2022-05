Reitsport

25.05.2022

Mit Sehnsucht erwartet

Auch die Vorjahresgewinnerin von verschiedenen Prüfungen, Sarah Mittler, vom Reitverein Thierhaupten geht wieder an den Start.

Plus Am Wochenende findet endlich wieder das Dressur- und Springturnier in Thierhaupten statt. Über 1000 Starts sind angekündigt.

Die Reiter/innen haben sehnsüchtig darauf gewartet: Von Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bis Sonntag (26. bis 29. Mai) findet endlich wieder das alljährliche große Dressur- und Springturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir statt. Nach zweijähriger Corona-Pause dürfen dieses Wettbewerbe auch im Reitsport wieder uneingeschränkt angeboten werden.

