Trotz Sturz noch aufs Treppchen

Plus Spektakuläre Szenen beim Reitturnier in Horgau. Wie Dieter Winterhalder über Naturhindernisse seinen Heimvorteil nutzt und die Konkurrenz verblüfft.

Die Horgauer Reitertage sind immer einen Besuch wert. Es gab spektakuläre Wettbewerbe zu sehen. Der große „Preis von Horgau“ ging diesmal ins Frankenland. Nicoletta Müßig, Tochter der mehrmaligen bayerischen Meisterin Sabine Stein, gewann auf ihrer selbst gezogenen Stute Ninula du Rout das diesjährige Hauptspringen.