Auf Anhieb für die deutsche Meisterschaft qualifiziert

Plus Die neu formierte Gruppen der Rhythmischen Sportgymnastik des TSV Gersthofen harmonieren bestens.

In Nürnberg fanden die Bayerischen Meisterschaften der Gruppen in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Vom TSV Gersthofen reisten zwei Gruppen, die sich erst diese Saison neu formiert haben, ins Fränkische, um sich der Konkurrenz auf Landesebene zu stellen.

Bei der Disziplin „Gruppe“ präsentieren fünf Mädchen gemeinsam eine Choreographie. Dabei kommt es insbesondere auf die Synchronität, Ausdrucksstärke sowie die Körper- und Gerätetechnik an. Mit insgesamt 32 Gruppen in verschiedenen Altersklassen fand sich in Nürnberg ein außergewöhnlich starkes Teilnehmerfeld ein.

Klein, aber oho. Von links Anastasiia Stepanchenko, Karolina Schneider, Adelina Schneider; Hinten: Vasilisa Casic, Valeria Plitzko, Valeria Tsarevski, Kathrin Weiß (Trainerin). Foto: x

In der Altersklasse der Kinderleistungsklasse bis acht Jahren gingen die jüngsten Gymnastinnen zwischen 5 und 7 Jahren an den Start und zeigten eine Choreographie ohne Handgerät. Valeria Plitzko, Anastasiia Stepanchenko, Adelina Schneider, Karolina Schneider, Valeria Tsarevski und Vasilisa Casic mussten sich gegen das stärkste Teilnehmerfeld und gegen fünf andere Gruppen behaupten, die fast alle aus der RSG-Hochburg Nürnberg kamen. Davon unbeirrt präsentierten die Gersthofer Nachwuchsgymnastinnen ihre Übung sehr sicher und ausdrucksstark und schafften es bei ihrem ersten Wettkampf auf Landesebene sogar mit dem dritten Platz auf das Podest.

Schülerinnen fahren zur Deutschen Meisterschaft

In der Schülerinnenleistungsklasse (10-12 Jahre) traten Eleonora Stebelska, Anna Lena Schmid, Dina Maser, Marharyta Pets und Zlata Arkusha mit dem Handgerät Keule an. Die Gruppe, die sich erst vor Kurzem als solche zusammengefunden hatte, mussten zwar einige kleinere Fehler während der Übung hinnehmen, schaffte es aber trotzdem mit ihrer starken Körpertechnik und durch den hohen Schwierigkeitsgrad ihrer spektakulären Choreographie den zweiten Platz für sich zu verbuchen. Damit konnten sie sich für die Deutschen Meisterschaften der Gruppen, die ab dieser Altersklasse erreicht werden können und Mitte Mai in Bremen stattfinden, qualifizieren. (kw-)