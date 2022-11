Gelungener Auftritt in der Schwimmoper

Plus Zwei Gersthoferinnen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Valentina Focke knackt zwölf Jahre alten Rekord.

Für zwei Schwimmerinnen vom TSV Gersthofen fanden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2022 statt. Dabei starteten die beiden Sportlerinnen insgesamt drei Mal auf der 25-Meter-Bahn in der Schwimmoper Wuppertal.