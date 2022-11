Nach 800 Kilometern Anfahrt in die Top-Ten geschwommen

Plus Ein Masters-Trio des Schwimmteam Neusäß lässt sich von der weiten Anreise ins Neptun-Bad nach Rostock nicht abhalten. Nachwuchstalente unterstützen Schwaben-Auswahl.

Über 700 Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2002 bis 1931 ließen sich die deutschen Meisterschaften der Masters in Rostock nicht entgehen. Insgesamt gab es 24 neue deutsche Altersklassenrekorde zu bestaunen, ebenso wie einen Europa- und einen Weltrekord. Besonders beeindruckend war der Start von Curt Zeiss (Jahrgang 1931) in der AK90 über 50 m Schmetterling, Rücken, Brust Freistil und 100 m Lagen. Auch drei Aktive der Wettkampf-Master-Mannschaft des Schwimmteams Neusäß ließen sich von der weiten Anreise von knapp 800 Kilometer nicht abschrecken.