Schwimmen

10.05.2023

Pokale, Geld und Pflichtzeiten aus dem Wasser geangelt

Plus TSV Gersthofen glänzt beim Meeting in Kleinostheim. Zwei Pokale für die Jahrgangsbesten.

Artikel anhören Shape

Vier Gersthofer Schwimmerinnen und Schwimmer gelang es beim Nationalen Schwimm-Meeting in Kleinostheim mit einem riesigen Erfolg, viel Medaillen und Pokalen wieder zurückzukehren. Mit großem Einsatz und bester Leistung erreichten sie auch viele Pflichtzeiten.

Sophie Wendler (Jg. 2009) gelang es dabei insgesamt 12 Medaillen zu gewinnen - 8 davon in Gold. Dies schaffte sie vor allem über die Brust Strecken, bei denen sie nicht nur Schnellste in ihrer Altersklasse, sondern sogar schnellstes Mädchen vom gesamten Wettkampf. Außerdem nahm sie an der Fünfkampf-Wertung teil, in welcher die Summe aus fünf verschiedenen Strecken gebildet wird. Diese Wertung gewann Sophie ebenso sowohl in ihrem Jahrgang als auch in der offenen Klasse. Deshalb wurde sie für diese unglaubliche Leistung mit einem Pokal und Preisgeld in Höhe von 30 Euro ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .