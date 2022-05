Sophie Wendler schwimmt ins Finale

Plus Der TSV Gersthofen und das Schwimmteam Neusäß sind bei den deutschen Meisterschaften in Berlin erfolgreich. Einmal fehlen nur 0,3 Sekunden für den Endlauf.

Für die Schwimmerinnen und Schwimmer bildeten die Deutschen-Jahrgangsmeisterschaften in Berlin den Saisonhöhepunkt. Insgesamt starteten 1293 Schwimmer von 256 Vereinen aus ganz Deutschland. Mit jeweils zwei Aktiven waren der TSV Gersthofen und das Schwimmteam Neusäß in der Hauptstadt vertreten. Eine Schwimmerin erreichte sogar das Finale.