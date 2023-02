Schneeflocken lösen Lichtschranke im Ziel aus

Beim zweiten Durchgang des Schöffel Kids Cup hatten die Helfer aufgrund der Witterung viel zu tun.

Das 2. Rennen des Schöffel-Kids-Cup fand am Spießerlift am Unterjoch statt und wurde vom Skiclub Königsbrunn (SCK) ausgerichtet. Beim zweiten Durchgang hatten die Helfer bei der Pistenpflege einiges zu tun, um den Neuschnee aus dem Lauf zu räumen. Ab und an wurde sogar die Lichtschranke im Ziel durch die dicken Schneeflocken ausgelöst.

Die Königsbrunner hatten bei ihrem Heimrennen in der Mannschaftswertung mit der maximalen Anzahl von 250 Punkten die Nase leicht vor der DJK Leitershofen (DJK), die 245 Punkte einfahren konnte.

Die Rennläufer aus dem Landkreis konnten folgende Podestplätze erringen: In der Klasse U6 (Bambini weiblich) gewann Lina Schuster vom SWV Fischach vor Emelie Mönch (DJK) und Carolina Braks. Bei den Bambinis gewann Leopold Bernhart (DJK) vor Theo Ketterle vom TSV Gersthofen. Bei den Kindern U8w schob sich Veronika Bernhart (DJK) zwischen die Siegerin Isabelle Braks und die Drittplatzierte Leni Gillner, die für den SKC an den Start gehen. Luk-Andre Bartels (SKC) siegte in der Klasse U8m vor Erik Emanuel Zelenyak (DJK). In der Klasse U12m wurde der erste Platz von Alexander Bischof von der DJK Leitershofen eingenommen.

Bei den Schülerinnen U16 siegte Franka-Alina Kühnemann (DJK). Dritte wurde Theresia Besler vom SWV Fischach. In der Jugend U18w wurde Sina Busl (DJK) Zweite vor Angelina Markgraf (SKC). In der Jugend U18m setzte sich Philipp Berger mit seinem ersten Platz gegenüber Manuel Bschorr (SCK) durch und erzielte die Tagesbestzeit. In der Jugend U21m wurde Paul Mayer von der DJK Leitershofen Dritter.

Weiter geht es bereits am Freitag mit einem Nachtslalom in Unterammergau. (ws-)