Der TC Meitingen bietet Tennis für Menschen mit Behinderung an

Plus Beim TC Meitingen läuft es trotz Corona gut. Erstmals wird der Verein nun Tennis für Menschen mit Behinderung anbieten.

Beim TC Meitingen läuft es gut. Auf der Mitgliederversammlung wurde der seit 16 Jahren agierende 1. Vorsitzende Hans Rußwurm mit seinem Team ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sowohl Angela Reicherzer, seit 20 Jahren im Amt, als auch Gerhard Gabriel, Ray Frenzel und Mirka Zouaghi wurden für die kommende Amtsperiode von zwei Jahren in ihren Vorstandsämtern bestätigt.