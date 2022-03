Tischtennis

18.03.2022

Aus eigener Kraft zum Klassenerhalt

Die Engländerin Charlotte Bardsley, die am 8. März ihren 19. Geburtstag feiern konnte, präsentierte sich zuletzt in hervorragender Verfassung.

Plus Für die Frauen des TTC Langweid steht in der 2. Bundesliga das Wochenende der Wahrheit ein.

Das Wochenende der Wahrheit steht für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid an. In zwei vorentscheidenden Heimspielen können sie sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sichern. Die jungen Langweiderinnen um die stark auftrumpfende Spitzenspielerin Charlotte Bardsley haben am vergangenen Wochenende in der 2. Bundesliga mit einem 6:1-Sieg beim bis dato Tabellenfünften Annen und einem 5:5 beim Tabellendritten TTK Anröchte zwar einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, sind aber noch nicht am Ziel.

