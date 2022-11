Beim TTC Langweid ist der Knoten geplatzt

Plus Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid feiern den ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga. Beim 6:2-Erfolg überragen die Ukrainerinnen.

Der Sieg muss her! Mit diesem Willen sind Teammanagerin Cennet Durgun und ihre Spielerinnen des TTC Langweid gegen die LTTV Leipzig ins Spiel der 2. Tischtennis-Bundesliga gegangen. Und sie haben den Willen mit einem 6:2-Erfolg auch umgesetzt.