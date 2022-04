Tischtennis

04.04.2022

Zum Abschluss ein paar Tränchen

Plus Sieg und Niederlage zum Abschluss der Saison, die für die Frauen des TTC Langweid nach einer imponierenden Rückrunde Platz sieben in der 2. Bundesliga bedeutet.

Sieg und Niederlage gab es für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in ihren letzten beiden Saisonspielen in der 2. Bundesliga. Am Samstag wurde das Team um Cennet Durgun im nordhessischen Staffel ihrer Favoritenrolle beim Tabellenletzten mit einem 6:2-Sieg gerecht. Im allerletzten Saisonspiel mussten sich Charlotte Bardsley & Co. aber im oberbayerischen Kolbermoor der dortigen Zweiten des Erstligisten mit 2:6 geschlagen geben. Damit endete die Saison zwar mit einer Niederlage, doch das Ziel Klassenerhalt konnte durch eine imponierende Rückrunde, in der man Platz drei belegte, bereits gesichert werden. „Die zweite Serie war wirklich super, obwohl wir uns mühselig um jeden Punkt bemühen mussten, den unsere Mitkonkurrenten geschenkt bekamen, weil einige Mannschaften nicht mehr zu Auswärtsspielen angetreten sind“, ärgert sich Cennet Durgun. „Wegen Corona gab es dafür keine Strafen mehr.“

