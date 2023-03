Auch ohne Trainer sechs Punkte geholt

Plus Die Volleyball-Frauen des FC Langweid setzen sich in eigener Halle zweimal durch.

Zwei Siege in heimischer Halle konnten die Volleyballerinnen des FC Langweid gegen den VfB Eichstätt und den FSV Marktoffingen einfahren. Beide wurden bereits in der Hinrunde geschlagen. Als Ziel wurden zwei Siege und kein Punktverlust ausgegeben.