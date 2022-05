Nichts geht ohne Satzverlust

Plus Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen springen mit fünf Punkten auf Platz zwei.

Die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen sicherten sich mit einem 3:1-Sieg gegen den SC Altenmünster und einem 3:2-Erfolg gegen den SC Tapfheim weitere fünf Punkte und machten es sich auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse Nord bequem.