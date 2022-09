90 Minuten Vollgas-Fußball im Spitzenspiel

Plus Die A-Klassen-Partie zwischen den punktgleichen SG Zusamzell-Hegnenbach/Reutern und dem SV Donaualtheim wurde den Erwartungen in jeder Minute gerecht.

Wenn zwei ungeschlagene Teams an der Tabellenspitze aufeinander treffen, bedeutet das nicht immer Offensivfußball mit offenem Visier, doch im Spiel zwischen der SG Zusamzell-Hegnenbach/Reutern und dem SV Donaualtheim gaben beide Mannschaften 90 Minuten Vollgas und trennten sich am Ende mit einem 3:3-Unentschieden.