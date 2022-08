26-Jähriger verwechselt in Stadtbergen eine Frau mit Ex-Freundin und rastet aus

Ein 26-Jähriger glaubt in einem Supermarkt in Stadtbergen, dass es sich bei einer Frau um seine Ex-Freundin handelt. Daraufhin rastet er aus und demoliert ihr Auto

Diese Begegnung in Stadtbergen hat einen jungen Mann völlig aufgewühlt. Der 26-Jährige sah am Donnerstag gegen 17 Uhr in einer Supermarktfiliale in der Hagenmähderstraße eine Frau. Offenbar aber hatte er nicht genau hingeschaut, da er davon ausging, dass es sich um seine Ex-Freundin handelt.

Das vermeintliche Wiedersehen mit seiner einstigen Partnerin brachte den 26-Jährigen so in Rage, dass er völlig ausrastete. Er rannte zu dem Auto der Frau und schlug so heftig auf das Fahrzeug ein, dass die Windschutzscheibe und das Heck des Wagens beschädigt wurden. Anschließend riss er voller Zorn auch noch ein Kennzeichenschild ab. Insgesamt verursacht er an dem Auto der 31-Jährigen, die gar nicht seine Ex-Freundin war, einen Sachschaden von rund 800 Euro.

26-Jähriger macht einen aggressiven und verwirrten Eindruck

Zeugen filmten den Vorfall, woraufhin der 26-Jährige zu Fuß vom Tatort flüchtete. Mit Hilfe der Passanten konnte der Mann allerdings bereits kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Er machte einen aggressiven und verwirrten Eindruck. Laut Polizei befand sich der 26-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (thia)