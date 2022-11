Der Stadtberger Adventszauber ist eröffnet

Die Stadtberger Vereine spielen mit ihrem Engagement eine zentrale Rolle beim Stadtberger Weihnachtsmarkt. Sie haben sich viel einfallen lassen.

Fröhlich eröffneten die Kinder des Klassenchors und der Tanz AG der Parkschule Stadtbergen den lang ersehnten Adventszauber in Stadtbergen am Brie-Comte-Robert-Platz. Für das leibliche Wohl sorgten in den individuell dekorierten Buden bewährt die Stadtberger Vereine mit einem vielfältigen Angebot.

Die Feuerwehr grillte Bratwürste, die Wasserwacht servierte Punsch mit selbst gebackenen Plätzchen, die Schützen erfreuten mit gebrannten Mandeln und Glühwein, die Veteranen wiederum mit heißem Jagertee. Am Stand der Pfarrei Hilf wärmten der "Santa Maria", serviert mit frischen Waffeln oder Stollen, die SPD Stadtbergen lud zu Glühwein und Alkoholfreiem ein, während bei der CSU Stadtbergen die Schupfnudeln mit Kraut zugunsten der Bücherei guten Absatz fanden.

Viele Beteiligte beim Weihnachtsmarkt in Stadtbergen

Erstmals waren auch die Pfadfinder St. Georg mit ihren Crêpes dabei. Der Förderverein der Parkschule veranstaltete für die Kinder unterhaltsames Dosenwerfen und Glücksraddrehen, der Elternbeirat des Elias-Holl-Kindergartens bot Bastelarbeiten an und lud zudem die Kinder zum Verzieren von Kerzen ein. Nachdem die Stadt Stadtbergen seit 2013 Fair-Trade-City ist, gab es an einem weiteren Stand allerlei Waren aus dem fairen Handel vom Kaffee, Schokolade bis hin zu Trockenfrüchten. Für die ganz kleinen Besucher stand das Mini-Kinderkarussell bereit, das sich großer Beliebtheit erfreute.

Das Kulturamt der Stadt stellte an beiden Tagen ein buntes Programm mit Stockbrotbacken, Bastel- und Backaktionen, Weihnachtserzählungen in der Jurte und dem Besuch des Nikolauses auf die Beine. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Aretsrieder Alphornbläser, die Bigband Dance & Swing, und letztendlich gab es beim großen Finale am Sonntagabend viel Applaus für Piano in the Box und das Augsburger Trompeten-Ensemble. (inst)