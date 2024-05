Am Mittwoch ist Bieranstich zum Stadtberger Stadtfest

Vom 8. bis zum 12. Mai verwandelt sich die Stadtbergener Sportanlage wieder zu einem Festplatz mit buntem Programm. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.

Das Stadt- und Familienfestival in Stadtbergen lockt auch dieses Jahr wieder mit einem vielfältigen Programm rund um das lange Wochenende zum Feiertag Christi Himmelfahrt. Jedes Jahr kommen an den fünf Festtagen bis zu 36.000 Personen auf den Festplatz. Jung und Alt kommen dort auf ihre Kosten – bei Aktionen, auf der Bühne oder im Festzelt. Einige Dinge sind in diesem Jahr neu.

Für Kinder gibt es einige kostenlose Angebote, wie das Spielmobil, die Sandspielplätze oder den Mitmachzirkus. Dort können sie jonglieren, springen oder sich auf Slackline oder Waveboard zu wagen. Wer Lust auf Farben hat, kann sich schminken lassen. Auch Bausätze können die Jüngsten löten – der Verein DARC lädt dazu ein, weil er sein 15-jähriges Bestehen feiert. Die erfahrenen Amateurfunker unterstützen die Kinder beim Werkeln.

Mehr als 1000 Auftretende auf der Bühne

Auch für Erwachsene ist einiges geboten. Auf der Open-Air-Bühne stellen über 1000 Auftretende ihr Können unter Beweis. Von Ballett, Zumba und HipHop über Kampfsport bis zu orientalischem Bauchtanz ist dort alles vertreten. Bands wie Solid Age, Tune Circus oder die Lumpenbacher bespielen unterschiedliche Genres, wie Schlager, Pop oder Rock. Für das leibliche Wohl sorgen Vereine und Gastronomen aus der Region. Süße Crêpes und Churros, Burger, Döner und Schupfnudeln stehen mit auf der Speisekarte. Auch Vegetarier und Veganer finden das Richtige für ihren Geschmack.

Hochzufrieden ist Festwirt Kurt Paiser mit dem Verlauf des fünftägigen Stadtfestes in Stadtbergen im vergangenen Jahr. Auch jetzt hofft er wieder auf ein gut gefülltes Festzelt. Foto: Marcus Merk

Auch wenn das Stadtfest offiziell erst am Mittwoch eröffnet wird, das Bier fließt schon am Dienstag, 7. Mai. Ab 19 Uhr startet die Bierprobe im Festzelt an der Panzerstraße bei Festwirt Kurt Paiser. Dort erhält jeder Gast ein Freigetränk. Offiziell wird das Festzelt am Mittwoch, 8. Mai, eröffnet. Um 19 Uhr stechen Bürgermeister Paulus Metz, die Festwirtsfamilie Paiser, die Brauerei Hasen-Bräu und Vereine das Fassbier an, es folgt eine musikalische Untermalung von Tina Schüssler und The Mercuries.

Schnelle Väter bekommen Weißwürste kostenlos

Am Donnerstag, 9. Mai, ist Christi Himmelfahrt und gleichzeitig Vatertag. Der beginnt mit einem Special: Beim Frühschoppen gibt es die ersten 100 Paar Weißwürste kostenlos für Väter, ganz nach dem Motto "Wer zuerst kommt, isst zuerst". Ab 10 Uhr folgt ein breites Programm für Kinder mit Spielmobil, Wasserbulli, Kinderschminken und mehr. DJs und Kapellen sorgen für Stimmung. Am Freitag, 10. Mai, öffnet das Festzelt um 11 Uhr mit einem Käsespätzle-Essen, ab 16 Uhr stehen Wasserbulli, Amateurfunk oder Soccerdart auf der Agenda. Abends spielen Bands wie Tune Circus und Beathof Krachmacher.

Der Samstag, 11. Mai, beginnt mit dem Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit einer Behinderung ab 50 Prozent. Neu ist in diesem Jahr, dass diese Mahlzeit nicht mehr kostenlos ist, sondern eine Beteiligung in Höhe von fünf Euro verlangt. Der Stadtrat hatte die Änderung vor wenigen Wochen beschlossen, weil es um die Finanzen der Stadt nicht besonders gut bestellt ist. Gutscheine zu diesem Mittagstisch sind am Eingang beim Seniorinnen- und Seniorenbeirat erhältlich. Bei dieser Gelegenheit stellen sich auch die Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl des Seniorenbeirats vor. Am Nachmittag erwartet die Besucher ein breit gefächertes Angebot – Familienflohmarkt, Beachvolleyball-Turnier und Glücksrad sind nur drei Beispiele. Abends stellen "Die Lumpenbacher" ihren selbst gewählten Slogan unter Beweis: Bier.Zelt.Party!

Erstmals gibt es ein Festbändchen als Eintrittskarte

Stadtpfarrer Konrad Huber leitet den Sonntag, 12. Mai, ein mit einem katholischen Gottesdienst im Festzelt, ab 11 Uhr folgt ein Muttertagsbuffet. Der Höhepunkt: ein kostenloses Getränk für die Mütter. Um 18 Uhr ist der Abschluss des Stadtfestes.

Zurück zu den Finanzen: Um die Kosten für das Stadtfest für die Stadtkasse zu senken, wird in diesem Jahr erstmals ein freiwilliges Festabzeichen oder Festarmband für drei Euro angeboten. Dabei handelt es sich praktisch um ein Eintrittsgeld zum Fest. Auch wenn das Bundesgesetz vor gut einem Monat geändert wurde, der Konsum von Cannabis ist auf dem Festgelände nicht erlaubt, da es in einer Verbotszone liegt.

Das Stadtberger Stadtfest findet statt auf der Sportanlage Stadtbergen, Leibnizstraße 30, 86391 Stadtbergen. Aus organisatorischen Gründen sind in diesem Jahr Tische nicht mehr beim Kulturbüro der Stadt, sondern nur noch direkt beim Festwirt zu reservieren, im Internet unter www.paiser.de oder per E-Mail an paiser@t-online.de.