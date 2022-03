Stadtbergerin zeigt in einer Ausstellung Unterwasserfotos von ihren Reisen

Die in Stadtbergen wohnende Fotografin Beatrix Schmitt stellt im Rathaus aus. Zu sehen sind faszinierende Einblicke in die Welt unter Wasser.

In einer neuen Fotografieausstellung zeigt die Künstlerin Beatrix Schmitt von Freitag, 11. März, bis Freitag, 29. April, im Bürgersaal des Rathauses in Stadtbergen ihre Aufnahmen zu „Faszination unter Wasser“. Die Vernissage dazu findet am Freitag um 19.30 Uhr statt, bei der Schmitt persönlich anwesend ist.

In Taucherkreisen ist die Stadtbergerin nicht nur bekannt als Unterwasserfotografin, sondern widmet sich auch im Bayerischen Landestauchsportverband ehrenamtlich als Tauchlehrerin, Fotoinstruktorin und der Pressearbeit. Seit 1995 hat sie ein Tauchbrevet und nach vielen Fortbildungen und knapp tausend Tauchgängen ist sie mittlerweile CMAS-Tauchlehrerin und Foto-Instruktorin beim VDST (Verband Deutscher Sporttaucher). Mit der Unterwasserfotografie hat sie 2004 begonnen. Damals war die digitale Fotografie noch in den Kinderschuhen und die Fotos waren dementsprechend. Die Fototechnik hat sich sehr rasant weiterentwickelt, sodass in Sachen Kreativität und technischen Möglichkeiten (fast) keine Grenzen sind, um scharfe und einwandfreie Unterwasserbilder zu erstellen. Beatrix hat sich im Laufe der Jahre zu einer professionellen Unterwasserfotografin entwickelt.

Weite Reisen nimmt Beatrix Schmitt gerne in Kauf

Die teilweise sehr langen und anstrengenden Anreisen nimmt sie gerne in Kauf. Unterwasserbilder von Mikronesien, Asien, Afrika und der Karibik sind unter anderem in ihrem Repertoire. Es sind aber nicht nur die fernen Ziele, die ihren Reiz haben. Auch in heimischen Gewässern und im Mittelmeer fühlt sie sich wohl. Zudem widmet sie sich der Pool-Fotografie und hat bereits einige Models ablichten dürfen.

In der Ausstellung ist ein Potpourri vieler Unterwasserbilder mehrerer Kontinente zu sehen. Zur Vernissage hat Beatrix Schmitt eine visuelle Show vorbereitet, bei der sie durch die verschiedenen Meere der Erde führt und kleine Einblicke der einzigartigen Unterwasserwelt zeigt.

Künstlerin ist auch in der Pressearbeit für Taucher

Beatrix Schmitt lebt seit 2013 in Stadtbergen. Neben ihrem Beruf als Mediendesignerin ist ihre große Passion das Tauchen und die Unterwasserfotografie. Sie ist Mitglied im BLTV (Bayerischer Landestauchsportverband) und im VDST (Verband Deutscher Sporttaucher). Beim BLTV ist sie ehrenamtlich in der Presseabteilung tätig und veröffentlicht regelmäßig das Magazin „Taucherblattl“. Beim VDST wirkt sie als Autorin für die Zeitschrift „VDST Sporttaucher“ mit und war kommissarisch Vorstand der visuellen Medien.

Ihre Ausstellung ist zudem am offenen Sonntag, 13. März, von 13 bis 16 Uhr zu sehen. Für die Vernissage bittet die Stadt um Anmeldung entweder telefonisch unter den Nummern 0821/2438-0 und -135 oder auch per E-Mail an: kultur@stadtbergen.de. (AZ)