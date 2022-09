Typisierungsaktion für schwer krankes Mädchen in Deuringen

Der TSV Deuringen organisiert am Sonntag eine Typisierungsaktion zugunsten einer Zweijährigen, die an Blutkrebs leidet. Die DKMS braucht nur einen Wangenabstrich und registriert willige Spender.

Eine Verwandte eines Vereinsmitglieds des TSV Deuringen hat Blutkrebs. Der Zweijährigen kann nur noch eine Stammzellspende helfen. Im Juli musste das Mädchen aufgrund schlechter Blutwerte ins Krankenhaus und erhielt bald die Diagnose Myelodysplastisches Syndrom (MDS), eine Vorstufe von Blutkrebs.

Der TSV Deuringen ruft jetzt alle Vereinsmitglieder und andere Hilfswillige zu einer Typisierungsaktion in der TSV-Turnhalle in Deuringen (Allgäuer Straße 12) am Sonntag, 25. September, von 10 bis 17 Uhr auf.

Die Typisierung erfolgt durch einen selbst durchgeführten Wangenabstrich. Mit dem Smartphone kann vor Ort die persönliche Registrierung mittels QR-Code abgeschlossen werden. Dabei stehen zahlreiche Helfer für Fragen bereit.

Registrieren kann sich, wer 17 bis 55 Jahre alt ist

Bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) können sich Personen im Alter von 17 bis 55 Jahren typisieren lassen, um als potenzielle Stammzellspender registriert zu werden. Wem es nicht möglich ist, am kommenden Sonntag an der Registrierungsaktion teilzunehmen, sich aber gern registrieren möchte, kann sich über die DKMS ein Testkit nach Hause schicken lassen.

