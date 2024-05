Einbrecher dringen gewaltsam in ein Wohnhaus ein

Bewohner eines Einfamilienhauses in Stadtbergen haben eine böse Überraschung erlebt. Die Höhe der Beute ist noch nicht geklärt.

In Stadtbergen ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 6. Mai, 10 Uhr bis Dienstag, 7. Mai, 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Kornstraße. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe der Beute wird noch abgeklärt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 zu melden. (kar)