Hebauf für den dringend benötigten Kita-Anbau am Reiterweg

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens am Reiterweg laufen auf Hochtouren. Im Frühjahr 2023 können die ersten vier Gruppen umziehen.

Von Ingrid Strohmayr

Neun Monate sind seit dem ersten Spatenstich vergangen, jetzt wurde Hebauf für die 7,8 Millionen Euro teure Erweiterung des Kindergartens am Reiterweg gefeiert, die im Frühjahr 2024 künftig acht Gruppen Platz bieten soll. "Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts liegen im Zeitplan, auch die Kosten bleiben im Rahmen", betonte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz bei der kleinen Feier mit dem Architekten Stefan Dinkel (s+p dinkel architektur aus Gilching), den Stadträten, Bauverwaltung und den Handwerkern. Zur Freude der Hebaufgäste überraschten die Buben und Mädchen mit Kindergartenleiterin Christine Sedelmeir-Resch und dem Kitateam mit einer musikalischen Einlage - dem altbekannten "Wer will fleißige Handwerker sehn?" - die mit viel Beifall und Gummibärchen belohnt wurde.

