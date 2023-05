Heftiger Regen: Straßen in Stadtbergen überflutet

Innerhalb kurzer Zeit schüttet es am Dienstagmittag aus Strömen. Vereinzelt würden Straßen und Keller überflutet, berichtet die Feuerwehr. Viel zu tun hat sie besonders in Stadtbergen.

Wegen eines heftigen Regenschauers am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Augsburger Land anrücken. "Es war kurz und heftig", sagt Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel am Dienstagnachmittag. Im Bereich Stadtbergen kam offenbar besonders viel Wasser vom Himmel. Dort musste die Feuerwehr ausrücken, weil mehrere Straßen und vereinzelt Keller vollgelaufen sind. Zu größeren Einsätzen sei es ansonsten im Landkreis aber nicht gekommen, berichtete der Kreisbrandrat gegen 16 Uhr.

Das Gewitter erinnerte an ähnliche in den vergangenen Tagen. Besonders heftig war es am vorvergangenen Freitag. Bis zu drei Zentimeter und teilweise größer waren die Hagelkörner, die in Teilen des Augsburger Lands wie Geschosse einschlugen. Der Sachschaden war immens. (kinp)