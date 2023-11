Kulinarische Krimilesung in Stadtbergen führt rund um die Welt

Unter dem Motto "Zungentod" wird es am Dienstag in der Bücherei in Stadtbergen spannend – und lecker. Wir verlosen dreimal je zwei Freikarten.

Was für eine Kombination: Eine spannende Krimilesung, verknüpft mit kulinarischen Genüssen, das bietet die Bücherei in Stadtbergen am Dienstag, 21. November in ihren Räumen unter dem zweideutigen Titel "Zungentod". Darum geht es: Eine eigensinnige Journalistin, die eines Doppelmordes bezichtigt wird, ein mutiger Touristenführer, der auf eine Wasserleiche stößt, findige buddhistische Mönche, ein puertoricanischer Killer und ein finsteres Geheimnis in Myanmar, das gelüftet werden muss. Es entwickelt sich eine wilde Jagd über drei Kontinente hinweg, gespickt mit Rezepten, die diese mörderische Geschichte kulinarisch begleiten.

Entwickelt hat diese kulinarische Krimilesung Peter Denlo. Er ist vor allem als Schauspieler und Autor von DinnerKrimis bekannt. Die Lesung wird durch das live-Kochen von burmesischen Wok-Gerichten aufgelockert. Das Publikum kommt dabei in den Genuss von kulinarischen Kostproben, wodurch Geruch und Geschmack die gelesene Geschichte zum Leben erwecken.

Leckere Häppchen ergänzen die Lesung

Der Abend beginnt am 21. November um 19.30 Uhr in der Bücherei Stadtbergen, Sonnenstraße 7. Einlass ist um 19 Uhr, die Dauer sind etwa zwei Stunden. Karten gibt es im Vorverkauf (zum Beispiel im Rathaus Stadtbergen) für zehn Euro, an der Abendkasse für zwölf Euro inklusive der Häppchen. Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen können dreimal jeweils zwei Freikarten gewinnen.

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Samstag, 18. November, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns das Land, aus dem die Wokgerichte stammen, die an diesem Abend serviert werden. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich bis Sonntag, 19. November, 18 Uhr.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (jah)

