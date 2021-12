Stadtbergen

06:00 Uhr

Mit 80 Jahren wird die Schauspielerei für Karlheinz Lemken aus Stadtbergen zum Hobby

Mit Tochter Julia Dahmen stand Karlheinz Lemken auf der Bühne, wie in Kapriolen mit Juliette. Nun wird der Schauspieler 80. Er lebt seit 30 Jahren in Stadtbergen.

Plus Schauspieler Karlheinz Lemken aus Stadtbergen feiert am 20. Dezember seinen 80. Geburtstag. Bald steht er für das "Großstadtrevier" in Hamburg vor der Kamera.

Von Ingrid Strohmayr

"Wenn ich in letzter Zeit morgens aufwachte, war oft mein erster Gedanke: 'Wirst du tatsächlich schon 80, oder hast du das gerade nur geträumt?' Dass es kein Traum war, wurde mir mit Blick auf das heutige Datum schnell klar", schmunzelt Schauspieler Karlheinz Lemken, der seit 30 Jahren in Stadtbergen lebt und nun 80. Geburtstag feiert.

