Stadtbergen

11:30 Uhr

Mittwochs tauchen die Kinder in Stadtbergen in die Bücherwelt ab

Die große Kuh "Lieselotte" zieht die Kinder am Vorlesenachmittag der Bücherei Stadtbergen in ihren Bann. Ihre menschliche Art macht sie zu einer besonders witzigen Figur für die Vier- bis Siebenjährigen.

Plus Seit Ende März wird in der Stadtbücherei am Mittwochnachmittag kleinen Kindern vorgelesen. Wir waren bei einer Vorlesestunde dabei - bei der es einige Überraschungen gab.

Von Sarah Schuster

"Das stimmt nicht! Das sind doch keine richtigen Fotos". Ein junges Mädchen scheint ihren Altersgenossen einen Schritt voraus zu sein. Während sie einer Geschichte über die Urlaubserlebnisse der Kuh "Lieselotte" lauscht, stellt das Mädchen den Realitätsgehalt des Kinderbuchs infrage. "Ja, da hast du recht. Die Bilder sollen nur wie die echten Fotos ausschauen", erklärt Nicole Gruber, während sie auf die Illustrationen im Buch zeigt. Die 45-Jährige liest mittwochs in der Stadtbücherei Stadtbergen Kindern zwischen drei und sieben Jahren aus verschiedenen Büchern vor. Heute ist "Lieselotte macht Urlaub" von Autor Alexander Steffensmeier dran. Doch eine reine Vorlesestunde ist das nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .