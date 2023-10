Neue Straße im Virchowviertel: Stadtrat stimmt für mehr Parkplätze

Plus Weil an der Ulmer Landstraße neue Wohnungen entstehen, wird auch die Zufahrtsstraße neu gemacht. Mehr Grünfläche lehnt der Stadtberger Stadtrat aber ab.

Weil in diesem Bereich viel Neues entsteht und auch die Zufahrt ordentlich sichergestellt werden muss, wird die kleine Stichstraße an der Ulmer Landstraße im Stadtberger Virchowviertel hinter dem Umspannwerk neu angelegt. Die Kosten für die Herstellung werden entsprechend Erschließungsbeitragssatzung abgerechnet.

Im Stadtberger Stadtrat wurden zwei Planungsvarianten des Büros Kling Consult für die 60 Meter lange Sackgasse auf Höhe der Ulmer Landstraße 331 diskutiert, die sich nicht viel unterscheiden. Während die Kosten mit rund 160.000 Euro etwa gleich sind, gibt es Unterschiede hinsichtlich der Parkplatzanzahl. Wie die Stadtverwaltung erläuterte, sieht Variante 1 einseitige Stellplätze mit beidseitigem Grünstreifen und insgesamt fünf Parkplätzen vor, bei Variante 2 sind es neun Stellplätze auf beiden Seiten mit nur einem schmalen Grünstreifen auf einer Seite.