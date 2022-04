Stadtbergen hat einen neuen Festwirt für das Stadtfest

Plus Kurzfristig gelingt es der Stadt, einen Betrieb aus dem Augsburger Land zu engagieren. Noch gibt es kleine Hürden, doch es steht fest, welches Bier es gibt.

Das war knapp. Quasi auf den letzten Drücker hat es Stadtbergen geschafft, einen neuen Festwirt für das Stadtfest Ende Mai zu finden. Kurzfristig hatte der ursprünglich vorgesehene Veranstalter Lanzl aus Ingolstadt "aus wirtschaftlichen Gründen" abgesagt. Einen Betreiber zu finden, der binnen fünf Wochen ein Rahmenprogramm samt Festzelt bis hin zu Security und sanitäre Anlagen auf die Beine stellt, schien fast schon aussichtslos. Doch das Team um Zweiten Bürgermeister Michael Smischek hat es geschafft. Und der neue Festwirt dürfte alles andere als nur eine Ersatzlösung sein.