Stadtbergen

vor 34 Min.

Stadtbergen hat nicht genug Betreuungsplätze für die Kinder

In der Zwergeninsel in der Schulstraße wird eine zweite Krippengruppe als Zwischenlösung eingerichtet.

Plus Viel zu lang ist in Stadtbergen die Warteliste für einen Platz im Kindergarten oder in der Krippe. Dringender Handlungsbedarf besteht auch bei der Erdgasvertrag.

Von Matthias Schalla

Etwas dezimiert hat am Donnerstag der Stadtrat im Bürgersaal tagen müssen. Gleich vier Kommunalpolitiker der Grünen fielen krankheitsbedingt aus, sodass neben Fraktionsvorsitzenden Fabian Münch nur noch Paul Reisbacher mit am Tisch saß. Auswirkungen auf die Abstimmungsergebnisse hatte das Fehlen aber nicht. Fast alle Beschlussvorschläge wurden fraktionsübergreifend einstimmig abgesegnet. Diskussionsbedarf gab es lediglich für die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe und der Ausschreibung für Erdgaslieferungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen