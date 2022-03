Stadtbergen lehnt Bürgeranträge für Solar und Blühwiesen ab

Zwei Anträge aus der Bürgerversammlung finden im Stadtrat von Stadtbergen keine Mehrheit. In einem Fall hätten sonst auch Fußballplätze bepflanzt werden müssen.

Bürgeranträge sind eine feine Sache. So können die Menschen aktiv an der Entwicklung ihrer Kommune teilnehmen. Und auch die Verwaltung und der Stadtrat bekommen die ein oder andere Idee, das Ortsbild zu verschönen, Kosten zu sparen oder die Umwelt zu schützen. So auch in Stadtbergen. Schließlich wirbt die Stadt schon seit Längerem mit dem Slogan "natürlich.nah.dran" zu sein. Dass nun bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats im Bürgersaal beide Bürgeranträge abgelehnt wurden, hat einen besonderen Grund.

Gleich zwei Anträge aus der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr standen auf der Tagesordnung im Stadtrat. Ein Stadtberger fordert eine Solarpflicht für Stadtbergen, eine andere Bürgerin wünscht sich, dass alle städtischen Wiesen in Blühwiesen umgewandelt werden. Angeregt wurden die beiden Vorschläge diskutiert, doch am Ende wurden beide Anträge trotz Befürwortung vor allem der Grünen abgelehnt. Dennoch gab es zumindest einen kleinen Teilerfolg und einen Vorschlag, wie Bürgeranträge künftig mehr Aussicht auf eine Bewilligung haben könnten.

Solarpflicht: Der Vorteil für die Bürger und die Stadt liegt laut Antragsteller auf der Hand. Die Stromrechnung würde um 75 Prozent sinken, "da die Sonne keine Rechnung schickt". Des Weiteren würden sich die Heiz- und Warmwasserkosten reduzieren. Voraussetzung dafür sei lediglich die Investition in eine Photovoltaikanlage, die je nach Größe zwischen 7000 und 20.000 Euro kostet. Dafür aber würde zum einen die Immobilie aufgewertet werden, zum anderen sinke der persönliche Klima-Fußabdruck um gut eine Tonne CO 2 . Da zudem der Haushalt der Stadt entlastet werde, bleibe mehr Geld für die Bürger. Trotz dieser klar definierten Vorteile blieben die Jubelstürme im Stadtrat aus.

Nach Ansicht der Verwaltung sollte über eine Verpflichtung für Solarenergie erst dann entschieden werden, wenn eine entsprechende Klimastudie vorliegt. Hier fehle es der Stadt aber an entsprechenden Fachleuten. Das Bauamt allein könne weder eine Beratung bieten, noch die Einhaltung möglicher Regelungen überprüfen. Würde es eine Solarpflicht geben, hätten die Bürger zudem keine Alternative mehr, sollte es künftig bessere Möglichkeiten für die Nutzung alternativer Energien geben. "Wenn nun ein Bürger statt einer Photovoltaik-Anlage lieber ein Mini-Windrad auf dem Dach möchte, sollte er dies auch machen dürfen", erklärte Bürgermeister Paul Metz.

Stadt würde sich juristisch auf dünnem Eis bewegen

"Bis ein E-Auto über Photovoltaik aufgeladen ist, dauert es zehn Stunden", sagte Roswitha Merk (CSU) und fügte an: "Vielleicht gibt es morgen schon etwas Besseres." Fabian Münch von den Grünen war allerdings der Meinung, dass Stadtbergen "endlich mal in die Gänge kommen" soll. Patrick Starke (SPD) teilte jedoch die Befürchtung der Verwaltung, dass es bei einer Zustimmung des Antrags keinerlei Alternativen zur Solarenergie mehr gebe und sich die Stadt juristisch auf dünnem Eis bewegen würde. Mit 17:7 Stimmen wurde der Bürgerantrag daher abgelehnt, um erst einmal das Ergebnis einer professionellen Studie abzuwarten.

Blühwiesen: "Alle Wiesen im Besitz der Stadt werden in Blühwiesen umgewandelt", lautete die Kernaussage dieses Antrags. Doch vor allem das Wort "Alle" verhinderte eine Zustimmung. Schließlich würde dies bedeuten, dass beispielsweise auch die Fußballfelder der Sportvereine bepflanzt werden müssten. Andere Flächen wiederum seien für eine bauliche Entwicklung oder anderweitige Nutzung, wie Spielplätze oder Außenbereiche von Kindergärten vorgesehen.

Vor allem Martina Bauer von den Grünen setzte sich vehement dafür ein, auch diesem Antrag wohlwollend gegenüberzustehen. "Sonst bekommen wir künftig überhaupt keine Anträge mehr", sagte sie. Tobias Schmid (CSU) stimmte ihr zwar zu, "dass wir mehr Blühwiesen brauchen, aber aus rechtlichen Gründen sind wir dagegen". Eine Idee von Jürgen Brendel (SPD) fand aber trotz der mehrheitlichen Ablehnung mit 16:8 Stimmen spontan Zustimmung. "An der Parkschule gibt es zwischen den Pavillons vier und fünf eine freie Fläche, auf der solch eine Wiese möglich wäre." Bürgermeister Metz war von dem Vorschlag begeistert. "Setzen Sie es doch als Schulprojekt um", regte er an. Zudem gab es breite Zustimmung für einen Vorschlag von Verwaltungschef Holger Klug, um Bürgeranträge künftig besser umsetzen zu können.

