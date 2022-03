Unbekannter bricht in Stadtberger Kindergarten ein

In einen Kindergarten in Stadtbergen ist eingebrochen worden. Laut Polizei durchwühlte der Täter einige Schränke und brach eine Türe auf.

Einbruch in einem Stadtberger Kindergarten: Laut Polizei soll ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag in das Gebäude in der Von-Behring-Straße eingedrungen sein. Der bislang unbekannte Täter stieg demnach über ein Fenster ein, durchwühlte mehrere Schränke und brach eine Türe auf. Ein Beuteschaden ist bislang nicht bekannt, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (kinp)