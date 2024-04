Stadtbergen

15:32 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Stadtbergen

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand an einem Auto in Stadtbergen. Es wurde von einem Unbekannten zerkratzt.

Ein in Stadtbergen geparktes Auto ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Wagen stand am Sonntag zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße am Lauschberg. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kinp)

