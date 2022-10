Stadtbergen

vor 17 Min.

Wohngebiet Fritz-Aichele-Farm in Stadtbergen soll "kleinteilig" bleiben

Von Matthias Schalla

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Fritz-Aichele-Farm in Stadtbergen will das Gebäude abreißen und stattdessen ein Doppelhaus mit zwei Geschossen bauen. Das geht dem Stadtrat zu weit.

Das Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube besticht durch seine Beschaulichkeit. Kleine Häuser und schmale Straßen zeichnen das Areal aus, das zwischen der Augsburger Uniklinik und der stark befahrenen Bürgermeister-Ackermann-Straße eine kleine Welt für sich ist. Und die Voraussetzung dafür, dass diese "kleinteilige Struktur" auch in Zukunft erhalten bleibt, hat jetzt der Stadtrat in Stadtbergen mit einer Änderung des Bebauungsplans bei seiner jüngsten Sitzung im Rathaus geschaffen. Doch es gibt eine Ausnahme. Nach zahlreichen Änderungen hatte der Stadtrat im Dezember vor drei Jahren in Aussicht gestellt, den Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus zwischen der Ottostraße und Ulmer Landstraße am Rande der Fritz-Aichele-Farm mit maximal zehn Wohneinheiten zu genehmigen. Ursprünglich waren zwar 15 Wohnungen beantragt worden, dem stimmte aber der Bau- und Umweltausschuss nicht zu. Nachdem die Planungen angepasst wurden, konnte jetzt der ursprüngliche Beschluss aufgehoben werden, das Mehrfamilienhaus kann kommen. Die Baugenehmigung hatte das Landratsamt bereits vor mehr als einem Jahr erteilt. Nicht genehmigt wurde allerdings der Antrag eines Hausbesitzers, der sein altes Einfamilienhaus abreißen möchte, um auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Doppelhaus mit vier Stellplätzen zu bauen. Nur Häuser mit Erdgeschoss und Dachraum sind möglich "in der umliegenden Bebauung der Fritz-Aichele-Farm sind fast ausschließlich Gebäude mit nur einem Geschoss und einem weiteren Geschoss im Dachraum vorhanden", sagte Stadtbaumeister Rainer Biedermann. Alle in der Vergangenheit genehmigten Bauvorhaben im östlichen Bereich wurden in genau dieser Größe genehmigt. Auch im westlichen Teil seien lediglich Häuser mit Erdgeschoss und Dachraum möglich. Dem geplanten Doppelhaus mit zwei Etagen und einem Flachdach hätte daher der Bauausschuss aufgrund der Wandhöhe im zweiten Stock eine Absage erteilt. Da diese Argumentation aber möglicherweise rechtlich nicht ausreichen könnte, empfahl der Ausschuss dem Stadtrat, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Einstimmig folgte der Stadtrat diesem Vorschlag, sodass auf einer Fläche von rund 8500 Quadratmetern nur Häuser mit Erdgeschoss und einem Dachraum stehen dürfen. "Ziel des Bebauungsplans ist es, die bauliche Entwicklung der Grundstücke zu regeln, um dadurch die derzeit vorhandene kleinteilige Struktur, insbesondere im Hinblick auf die Höhenentwicklung, zu erhalten", sagte Biedermann. Zur Sicherung der Planung wurde zudem eine Veränderungssperre erlassen. Änderungen, wenn auch unerwünschte, gab es jedoch bei dem geplanten Neubau von zehn öffentlich geförderten Mietwohnungen in der St.-Florian-Straße 4. Kosten erhöhen sich um 150.000 Euro Aufgrund des Antrags auf einen Zuschuss nach dem Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm hatte die Regierung von Schwaben um eine Konkretisierung der Kosten gebeten. Zuletzt war bei der Sitzung im März vom Stadtrat ein Betrag von 3,75 Millionen Euro brutto inklusive der Baunebenkosten genehmigt worden. Darin enthalten war auch der Einbau einer Grundwasserwärmepumpe. Nachdem jetzt der Architekt die Berechnungen aktualisiert hat, belaufen sich die Kosten allerdings auf 3,9 Millionen Euro. "Wir hatten die Preise zwar zuvor überprüft, aber mittlerweile ist einige Zeit ins Land gegangen", sagte Biedermann mit Blick auf die allgemein in vielen Bereichen gestiegenen Kosten. Er vermute zwar, dass sich die Situation im Frühjahr wieder entspannen könne, Bürgermeister Paul Metz aber teilte seinen Optimismus nicht. "Ich glaube nicht, dass es demnächst günstiger wird", sagte er. Lesen Sie dazu auch Oettingen Plus Bauplätze im neuen Oettinger Baugebiet sind deutlich kleiner

