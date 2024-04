Zwei Autos prallen in Stadtbergen frontal zusammen

In Stadtbergen sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Beide mussten abgeschleppt werden.

Eine 18-Jährige ist am Donnerstag mit ihrem Auto in Stadtbergen unterwegs gewesen. In der Hagenmähderstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen einer 60-Jährigen. Beide Autos prallten zusammen und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe stand am Freitag noch nicht fest. Die Ältere der beiden wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (AZ)