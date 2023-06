Steppach

19:45 Uhr

150 Jahre Feuerwehr: Ein Vorbild für viele, Sicherheit für alle

Die Feuerwehr in Steppach feierte ihr 150-jähriges Bestehen mit einem großen Umzug, der auch am Bismarckturm vorbeiführte.

Plus Nach 150 Jahren im Dienst der Allgemeinheit darf auch einmal richtig gefeiert werden. Dazu gab es am Wochenende in Steppach einen großen Umzug und ein Straßenfest.

Die Steppacher Feuerwehr ist die älteste unter den acht Stadtteilwehren, die Gesamt-Neusäß heute hat, immer einsatzbereit und für alle Notlagen gewappnet. Mit ungebrochener Leidenschaft und großem Engagement bieten die Feuerwehrfrauen und -männer im Dienste der Gemeinschaft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit und ihres Lebens ein Rund-um-die Uhr-Paket der Nächstenhilfe. Sie sind ein herausragendes Beispiel für Tradition und vorbildlichen Einsatz für ihre Mitmenschen über Generationen hinweg. Auf jeden Fall Grund genug, einmal richtig zu feiern zum 150-jährigen Bestehen.

„Mit der Feuerwehr Steppach begann vor 150 Jahren das aktive System organisierter Hilfe, angefangen beim Löschen von Bränden über das Absichern von Verkehrsunfällen bis hin zum Bergen von Gefahrstoffen und anderen zunehmenden Anforderungen, die unsere heutige Zeit mit sich bringt“, so der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner bei der Eröffnung auf dem großen Festgelände an der Ulmer Straße.

