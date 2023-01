78-Jährige kann in Stettenhofen Frontalzusammenstoß vermeiden

Eine 78-Jährige fährt auf der Kapellenstraße als ihr plötzlich ein Auto auf ihrer Spur entgegenkommt. Beim Ausweichmanöver gerät sie jedoch gegen den Randstein.

Gerade noch rechtzeitig hat eine 78-jährige Autofahrerin in Stettenhofen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen können. Die Seniorin war am Samstag gegen 15.30 Uhr auf Ludwigstraße in westlicher Richtung unterwegs.

Kurz nach der Kapellenstraße kam ihr laut Polizei ein anderes Auto auf ihrer Fahrbahn entgegen. Die Seniorin wich nach rechts aus, touchierte dabei aber den Randstein. Die Folge: ein defekter Vorderreifen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. (thia)