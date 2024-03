Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Ein zu spät bemerktes Bremsmanöver hatte am Freitag für eine 19-Jährige in Täfertingen teure Folgen.

Auffahrunfall in Täfertingen: Am Freitag gegen 7.44 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto die Portnerstrasse in Täfertingen in südlicher Richtung. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle bremste er nach Angaben der Polizei sein Fahrzeug ab, um einen Bus das Einfahren in den Verkehr zu ermöglichen. Dies bemerkte eine dahinter fahrende 19-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Fahrzeug des 18-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. (lig)