Eiskrippen-Projekt für Maria Elend wird wetterbedingt verschoben

Eiskünstler Klaus Grunenberg muss sein Eisskulpturprojekt bei der Wallfahrtskirche Maria im Elend verschieben. Für die Umsetzung hat er einen neuen Zeitpunkt im Blick.

Das Wetter spielt nicht mit: Den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage folgen laut Wetterbericht vor allem am Wochenende Regen und Plustemperaturen. Das hat zur Folge, dass der international bekannte Eisschnitzer Klaus Grunenberg aus Baar sein neues Projekt verschieben muss: Am Donnerstag, 7. Dezember, wollte er bei der Wallfahrtskapelle Maria im Elend eine Darstellung der heiligen Familie aus Eis schnitzen. "Es wäre schade um die Arbeit, wenn sie innerhalb eines Tages wieder weg ist", erklärte Grunenberg unserer Redaktion mit Blick auf den Wetterbericht. Als neuen Zeitpunkt visiert der Eiskünstler die Woche vor Weihnachten, zwischen drittem und viertem Advent an. Grunenberg war erst am vergangenen Sonntag beim Engerlmarkt in Thierhaupten live zu bestaunen, wo er aus einem gefrorenen Eisblock einen filigranen Engel schuf. (ddur)

Lesen Sie dazu auch