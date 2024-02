Wieder zwei Auswärtsspiele für Langweid

Für die Damen des TTCL geht es nach Hessen.

Nach den beiden Spielen am vergangenen Wochenende in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen müssen die Damen des TTCL an diesem Wochenende in Hessen ran. Am Samstag um 18 Uhr spielt das Team in Langen (Kreis Offenbach) und am Sonntag um 14 Uhr in Langstadt (Stadtteil von Babenhausen). Langen ist Vorletzter mit 5:15 Punkten, Langstadt II steht aktuell auf Platz zwei (16:8).

Das TTCL-Team steht aber nicht nur beim Tabellenzweiten vor einer großen Hürde, zeigt das 5:5 im Vorrundenspiel gegen Langen. Hinzu kommt, dass sich Langen für die Rückrunde verstärkt hat und Langweid ohne ihre etatmäßige Nummer eins Veronika Matiunina auskommen muss. Die U21-Europameisterin gehört dem ukrainischen Nationalteam für die vom 15.2.–25.2. in Busan (Südkorea) stattfindenden Mannschafts-Weltmeisterschaften an. Teamcoach Cennet Durgun setzt aber dennoch Vertrauen in ihr Team. "Wir haben nichts zu verlieren, der Klassenerhalt ist bereits gesichert und es stehen noch drei Heimspiele an." (jug)