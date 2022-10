So viel Steuer zahlen Hundebesitzer in Ustersbach

Die Abgabe wird allgemein angehoben. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen – allerdings nicht für Kampfhunde.

Ustersbach bekommt eine moderne Hundesteuerverordnung und hebt die Preise an. Dafür hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Ab dem nächsten Jahr wird es vor allem für Halter von mehreren Hunden teurer werden.

Wie in vielen Gemeinden Bayerns werden die Beiträge zur Hundesteuer ab 2023 auch in Ustersbach gestaffelt erhoben. Statt bisher 50 Euro pro Tier zahlen Hundehalter dann für jeden ersten 60 Euro, für jeden zweiten 90 Euro und für jeden weiteren Hund 120 Euro. Bei den Kosten für einen Kampfhund bleibt es bei den jährlichen 500 Euro.

Die Hundesteuer kann um die Hälfte ermäßigt werden, wenn das Tier auf einer Einöde gehalten wird, das heißt, das Anwesen 500 Meter Luftlinie von jedem anderen Gebäude entfernt liegt. Diese Ermäßigung gilt auch für ein Tier, das zu Forstbetriebszwecken oder zur Jagd verwendet wird, für das eine Brauchbarkeitsprüfung vorliegt und das bisher nicht steuerbefreit war. Diese Steuerermäßigung kann nur für jeweils einen Hund beantragt werden, und der Antrag muss bis Ende des Jahres bei der Gemeinde eingehen.

Es gibt einige Ausnahmen von der Hundesteuer

Mitarbeiter von Tierheimen, die einen abgegebenen Hund in ihrem Haushalt aufnehmen, zahlen pro Monat und maximal ein Jahr lang ein Zwölftel des Steuersatzes, der für diesen Hund normalerweise gelten würde. Für Kampfhunde gibt es keine Ermäßigung und auch keine Steuerbefreiung. Hunde, für die eine Ermäßigung möglich ist, gelten als erste Hunde, steuerbefreite Hunde werden bei der Anzahl der Tiere nicht mitgerechnet. Steuerbefreit sind Hunde, die als Rettungshunde, zur Bewachung von Herden, für öffentliche Aufgaben, im Tierschutz und als Blindenhunde gehalten werden.

Ustersbach orientiert sich mit seiner neuen Hundesteuerverordnung an den gestaffelten Beiträgen der größeren Gemeinden, bleibt, was die Höhe angeht, aber darunter. Zum Vergleich: In Dinkelscherben zahlen Halter für jeden ersten Hund 75 Euro, für jeden zweiten 112,50 Euro und für jeden weiteren Hund 150 Euro. Laut Bürgermeister Willi Reiter ist die Entscheidung im Gemeinderat ohne Diskussion gefallen. Die neue Verordnung sei von der Verwaltung empfohlen worden und löse die alte aus dem Jahr 2012 ab; sie gilt ab 1. Januar 2023.

