Theater Ustersbach: Eine „sparsame“ Komödie begeistert bei der Premiere

Plus Mit dem Dreiakter „Onkel Joe aus Idaho“ hat die Theaterriege des TSV Ustersbach wieder genau die Lachmuskeln des Publikums getroffen.

Langer Applaus und ein schon fast selig lächelnder Regisseur Hubert Hillenbrand nach knapp drei Stunden Theaterfreude - und das hatte gleich zwei Gründe: Erstens ist die Premiere des neuen Theaterstücks „Onkel Joe aus Idaho“ aus der Feder von Toni Lauerer perfekt gelaufen und zweitens spielte er als Pfarrer Seidlmaier nach sieben Jahren Pause wieder aktiv auf der Bühne mit. Die neun Vorstellungen sind so gut wie ausverkauft, bei der Zusatzveranstaltung am 3. Januar sind noch wenige Plätze frei.