Der große Solarpark bei Reutern kann kommen

Plus Die Gemeinde Welden plant auf einer Fläche von etwa zehn Hektar einen Solarpark bei Reutern. Nun ist das Projekt einen entscheidenden Schritt weiter.

Durch einen großen Solarpark bei Reutern soll in Zukunft Energie entstehen. Das Projekt beschäftigt die Gemeinde schon eine Weile. Jetzt ist es einen entscheidenden Schritt weiter. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stimmte das Gremium dem Bauantrag zu – unter einigen Auflagen. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die Feldlerche.

Wie Elke Felmann vom Planungsbüro Punctoplan ausführte, gab es intensive Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde. Ihre Bedenken konnten ausgeräumt und entsprechende Maßnahmen eingearbeitet werden. Ein wichtiges Thema spielte dabei die Feldlerche. Damit sie sich wohlfühlt, ist ein sogenanntes Lerchenfenster außerhalb des Solarparks herzustellen, erklärte die Expertin. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forstern wies auf den angrenzenden Waldbestand hin, dass die Bäume eine Höhe von 35 Meter erreichen können.