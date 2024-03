Startschuss für das Carsharing in Welden

Das Fahrzeug ist da und steht gegenüber vom Senioren-Zentrum St. Thekla.

Da staunte selbst Bürgermeister Stefan Scheider, als der Kleinbus plötzlich auf dem Parkplatz gegenüber vom Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla stand. Die Rede ist vom Micar. Bereits 2022 hatte sich der Marktgemeinderat mit dem Thema Carsharing befasst. Bedingt durch Engpässe gab es jedoch Verzögerungen bei der Lieferung.

Jetzt sei das Fahrzeug angekommen, berichtete Bürgermeister Stefan Scheider. Es stehe am gewünschten Standort. Das Fahrzeug ist bedruckt mit Werbung, so wie es damals auch im Marktratsbeschluss festgelegt worden war. Scheider geht davon aus, dass das Auto hauptsächlich für Vereine, aber auch für Familien interessant sein könne.

In einem Flyer wird alles noch einmal erklärt

Auf einem Flyer, der dem Amtsblatt in der zehnten Kalenderwoche beiliegt, ist die Handhabung ausführlich erklärt. „Jetzt schauen wir, wie es angenommen wird“, so der Bürgermeister, der das neue Angebot auch zusätzlich in den sozialen Netzwerken und bei Vereinen ankündigen will.

Wie es im Marktrat hieß, sollten die Kosten für die Nutzung bei 5,90 Euro pro Stunde und 49,90 Euro für einen ganzen Tag liegen. 300 Kilometer sollten pro Buchung frei sein, für jeden weiteren Kilometer waren 0,11 Euro geplant. Dazu kommen die Sprit-Kosten. Für das Benutzen des Wagens benötigt man die mikar-App, die innerhalb von zwei Tagen freigeschaltet wird.

