Welden

Welden schafft Platz für neue Häuser und 77 Wohnungen

Plus Nach sieben Jahren geht die Arbeit am Bebauungsplan „Welden-West“ nun weiter. Inzwischen sind aber nicht mehr nur Bauplätze gefragt.

Von Michaela Krämer

Nach rund sieben Jahren stand der Bebauungsplan „Welden-West“ nun wieder auf der Tagesordnung in der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Stefan Scheider sagte: „Wir knüpfen da an, wo wir damals aufgehört haben. Allerdings hat der heutige Bebauungsplanentwurf mit der ursprünglichen Planung in vielen Punkten nichts mehr zu tun“. Probleme gab es wegen neuer gesetzlicher Anforderungen an die Energiewende, wegen der Oberflächenentwässerung und wegen Beanstandungen und Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Prüfung. Die hatte wiederholt zu erheblichem Zeitverlust geführt.

Ein Jahr lang mussten nochmals Tiere beobachtet werden. Das Gutachten hat den Bestand der Tiere jedoch nicht bestätigt. Ein weiteres Thema waren die Größen der Bauplätze, die aufgrund der Akzeptanz und zwischenzeitlich stark angestiegenen Grundstückpreise nachträglich in der aktuellen Planung verkleinert wurden. Festgestellt wurde auch, dass nur Bauplätze nicht den Bedarf am Ort und den Trend abdecken. Ein Investor hatte daher ein passendes Konzept erstellt.

