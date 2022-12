Heimatbühne gelingt der Neustart mit einer großen Portion Humor

Ab den Weihnachtsfeiertagen haben die Akteure der Westendorfer Heimatbühne wieder ihren großen Auftritt. Diesmal mit dem Dorffeschtle.

Mit großer Begeisterung ist der Neustart der Heimatbühne Westendorf bei der Kinder- und Seniorenvorstellung aufgenommen worden. Jung und Alt erfreuten sich im Saalbau Schmidbaur an der vergnüglichen Komödie in drei Akten "s' Dorffeschtle".

In dem Stück von Willy Stock geht es um die Irrungen und Wirrungen rund um die Organisation eines Dorffestes. Für die Schaffer und Macher, die Familien des Bäckermeisters Fritz Spächtele (Martin Schmid), des Metzgermeisters Max Fleischle (Florian Weishaupt) und den hilfreichen Nachbarinnen Säuerle und Dreier, ist harte Arbeit angesagt.

Nur zwei Tage vor dem Fest scheint alles schiefzugehen. Der Auftritt eines bekannten Sängers wird abgesagt und Fritz Spächtele besteht darauf, dass Freund Max als Double einspringt. Dann verschwinden die Kleider für die Modenschau, die Gewinne der Tombola und ein Meerschweinchen büxt aus.

Einige Abendvorstellungen der Westendorfer Heimatbühne

Die Frauenfraktion unter der Leitung von Christa Spächtele (Claudia Wagner) verdächtigt die eigenen Männer der Sabotage. Tatkräftig unterstützt wird Christa dabei von Erna Fleischle (Monika Klügl) und den beiden Nachbarinnen Gerda Dreier (Charlotte Durner) und Helga Säuerle (Georgia Kapfer). Wie gut, dass für das Gelingen des Festes sich auch Tochter Jutta Spächtele (Helena Diefenthaler) und ihr Verlobter Ralf Engel (Benedikt Mayer) mit einbringen. Beide sind neu im Spielerteam der Heimatbühne, das unter der Regie des 2. Vorsitzenden Martin Schmid in die neue Theatersaison in der Weihnachts- und Neujahrszeit startet und dabei auch auf viele Helfer hinter den Kulissen bauen kann.

Abendpremiere des Stücks ist am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr. Die weiteren Abendvorstellungen sind am 28./29.12. und 6./7./14.1. um 19 Uhr. Außerdem wird an den Sonntagen, 8./15.1., bereits um 18 Uhr gespielt. Karten gibt es jeweils eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse. Eine Kartenreservierung ist telefonisch unter 08273/996600 oder www.heimat-buehne.de möglich. (AZ)