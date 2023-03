Westendorfer Glocken sind im Radio zu hören

Am Sonntag sind die Glocken der Pfarrkirche St. Georg Westendorf zu hören. Wo und zu welcher Uhrzeit ihr das Radio einschalten solltet.

Die Glocken der Pfarrkirche St. Georg Westendorf sind am Sonntag, 26. März, beim Mittagsläuten im Bayerischen Rundfunk zu hören. Die Sendung wird um 12 Uhr in den Programmen Bayern 1 und Bayern Heimat ausgestrahlt.

Klaus Alter, Autor des Radiobeitrags, besucht am Vormittag Westendorf und feiert den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg mit. Beim anschließenden indischen Fastenessen im Pfarrheim kann man sich von den Kochkünsten von Pfarrer Norman d‘ Souza überzeugen. Pünktlich um 12 Uhr kann das Glockenläuten gemeinsam angehört. werden. Natürlich besteht auch die Gelegenheit, mit Glockenexperte Klaus Alter zu fachsimpeln. Er sammelt schon seit 50 Jahren Glockenklänge und hat sich ein enormes Wissen angeeignet. „Westendorf kann stolz sein“, so Alter. „Die drei großen Glocken wurden 1741 gegossen. 1929 kam die Kleine mit dazu. Alle haben den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden“ freut sich der Fachmann. „Keine wurde beschädigt oder gar eingeschmolzen. (AZ)